محافظ الدقهلية: تحرير 37 محضرًا وإعدام طن مواد غذائية بجمصة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن حملات الرقابة والتفتيش لكل من مديرية التموين ومديرية الصحة التي تم تنفيذها بنطاق المنصورة وجمصة أسفرت عن تحرير 37 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية متنوعة تتعلق بالسلع الغذائية وغير الغذائية ، وقرر محافظ الدقهلية سرعة إغلاق المنشآت الغير مرخصة وإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها ووجه وكيلا وزارة التموين والصحة بالدقهلية لمتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وقال المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك الدقهلية أسفرت حملة المرور عن تحرير محضر ضد محل مستلزمات تبريد و طلمبات مياه بناحية شارع عبد السلام عارف وتم التحفظ على 30 فلتر ثلاث مراحل و5 ماتور مياه مجهول المصدر وبدون فواتير شراء قانونية، كما تم تحرير محضر ضد محل لبيع السجائر بناحية شارع سامية الجمل وتم التحفظ على عدد 510 علبة مجهولة المصدر وتم أيضًا تحرير محضر ضد محل منظفات بناحية سوق البدماص وتم التحفظ على عدد 660 كيلو جرام من الصابون السائل و البرسيل الجيل ومعطر الملابس مجهول المصدر وكذا تحرير محضر ضد عطارة وتم التحفظ على 30 شيكارة دنكار مجهول المصدر زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي وزن 750 كجم وأيضًا تحرير محضر ضد مخزن أعلاف وذلك لحيازته على 50 شيكارة علف مجهول المصدر زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي وزن 1250 كجم.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بحملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بالمنصورة وجمصة حيث تم المرور على 36 منشأة تبين أن منها 25 منشاة بدون ترخيص وتقرر إغلاق 7 منشآت غذائية لوجود خطر على الصحة العامة وتم تحرير 18 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وتحرير 14 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية، وتم إعدام طن أغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عبارة عن برجر وفراخ بانيه وكفتة مخلل وأسماك وخضار طازج بالإضافة إلى 245 لتر زيت محروق وعصائر بإجمالي إعدامات بلغ 1245 كجم وتم سحب 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم التنبيه علي كل المنشآت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطاولات وضرورة الالتزام بالكمامة والمطهرات.

وأضاف مكي أن الحملة جاءت بمشاركة عدد من مفتشى الأغذية بنطاق المحافظة على رأسهم محمد الحوتى، أحمد ذكاء، اسامة حمودة، عبدالحميد عوض، احمد ابو الاسعاد، محمد سالم، عبدالعزيز يحي.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية والصحية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم.