مشاركة السيسي في مؤتمر دعم لبنان ورفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الـ"فيديو كونفرانس"، في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، والجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة بالإسماعيلية، ورفع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي، إيذانًا ببدء العمل، بالإضافة إلى فوز اللاعب محمد إبراهيم الشهير بـ"كيشو" الميدالية البرونزية في المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

السيسى: اللبنانيون قادرون على النهوض بوطنهم من كبوته

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: اللبنانيون قادرون على النهوض بوطنهم من كبوته"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه رسالة إلى الشعب اللبناني الشقيق، مؤكدا أن "أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي، للتكاتف وتسخير كل إمكاناتنا من أجل دعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه"، لافتا إلى أن "لبنان، الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، لا يزال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا، ليكون مزدهرا وفريدا، كما نحب أن نراه".

جاء ذلك في كلمة الرئيس، أمس، خلال مشاركته، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

كما أشار الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك لتوفير السلع الإستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية، لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار، والتي كان آخرها وصول سفينة حربية مصرية إلى بيروت، الشهر الماضي، محملة بما يزيد على 300 طن من هذه الاحتياجات للجانب اللبناني.

وتحت عنوان "مدبولي: حياة كريمة هدفها تغيير حياة المصريين"، أفادت صحيفة "الجمهورية"، أن د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أجرى، أمس الأربعاء، بجولة في محافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الجديدة، ومشروعات تطوير ٣ قرى بالقنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة. وأكد د.مدبولى أن المبادرة تستهدف تغيير حياة المصريين في كافة القرى على مستوى الجمهورية، وأن الحكومة حريصة على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التنوير التي تتم وفقاً لمعايير واضحة تراعى خصوصية واحتياجات كل قرية.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع صوامع القمح بمركز أبوصوير بالإسماعيلية، وقال: إن المشروع يستهدف الحفاظ على محصول القمح من الفاقد، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

وأكد د.مدبولى خلال تفقده مجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل أن الدولة حريصة على دعم الصناعات الحرفية ودمجها بالاقتصاد المصري.

مدبولي خلال مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي: الإدارة الحكيمة لطنطاوي أسهمت في عبور سفينة الوطن بسلام

وأضافت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مدبولي خلال مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي: الإدارة الحكيمة لطنطاوي أسهمت في عبور سفينة الوطن بسلام"، أن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء شهد خلال جولته أمس في محافظة الإسماعيلية، مراسم رفع العلم على الكراكة «حسين طنطاوي» في احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والربان أحمد طنطاوي، شقيق المشير محمد حسين طنطاوي، والسفير الهولندي لدى القاهرة.

وثمن د.مدبولي هذه الخطوة بإطلاق اسم المشير «حسين طنطاوي» على الكراكة الأكبر ضمن منظومة عمل هيئة قناة السويس، مؤكداً أن ذلك يعكس تقدير الوطن للدور المحوري الذي بذله هذا القائد العظيم في معترك الحرب والسياسة، وإدارته الحكيمة التي أسهمت في عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة في تاريخه الحديث بكل بسالة ووطنية وإخلاص.

كيشو يضيف البرونزية الثالثة لمصر

وتحت عنوان "كيشو يضيف البرونزية الثالثة لمصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المصارع محمد إبراهيم "كيشو"، حقق إنجازًا أوليمبيا كبيرًا بفوزه أمس بالميدالية البرونزية في المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كيلو جرامًا، بعد تغلبه على المصارع الروسي ارتيم سوركوف.

وبهذا الإنجاز، ارتفع رصيد مصر من الميداليات إلى ثلاث برونزيات بعد برونزيتي هداية ملاك، وسيف عيسى في التايكوندو، ومن المقرر أن يحصل كيشو على مكافأة قدرها نصب مليون جنيه إلى جانب الحصول على راتب شهري، قدره ألف جنيه مدى الحياة.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على نتيجة الثانوية العامة، وتحت عنوان "نتيجة الثانوية العامة 17 أغسطس"، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة منتصف الشهر الجاري، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من التصحيح بيومين أو ثلاثة، أي ما بين 17 – 18 أغسطس الجاري، وذلك عقب التشاور مع وزارة التعليم العالي لتنسيق القبول بالجامعات.

وتواصل الوزارة، تصحيح أوراق البابل شيت إلكترونيا في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ورصد الدرجات وتحديد الأوائل. وأوضح د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، وأضاف : "لا يوجد تدخل من عنصر بشرى في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات».

الصحة: استقبال «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» الأسبوع المقبل

وتحت عنوان "الصحة: استقبال «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» الأسبوع المقبل، ذكرت صحيفة المصري اليوم، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استلام أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون»، تمهيدًا لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، مؤكدة توزيعها على مراكز تلقى اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم توفير لقاح «أسترازينيكا» بالتعاون مع مرفق «كوفاكس» المعنى بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية، ويونيسيف، كما تم توفير لقاح جونسون آند جونسون، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستقبل وزيرة الصحة والسكان الشحنات بمطار القاهرة فور وصولها.

المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.609 مليار دولار حتى يوليو

وفي صحيفة "الوطن"، وتحت عنوان "المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.609 مليار دولار حتى يوليو"، ذكرت الصحيفة أن البنك المركزي المصري أعلن عبر موقعه الإلكتروني، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 40.609 مليار دولار حتى نهاية يوليو الماضي.

ونجح البنك المركزي المصري طوال الفترة الماضية التي اقتربت من العامين خلال جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.

المالية: تسريع العمل بمبادرة إحلال المركبات

وتحت عنوان "المالية: تسريع العمل بمبادرة إحلال المركبات"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزير المالية دكتور محمد معيط أكد مضي الوزارة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي في ظل ما تشهده من إقبال متزايد، بما يسهم في التذليل الفوري لأي عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وقد حصل 3 آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم في أبريل إلى نهاية يوليو الماضي، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة 73.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.