اليوم.. ختام امتحانات الثانوية العامة لمدارس «ستيم»

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين آخر أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى الحالي 2021، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء".

في ذات السياق، يواصل المركز القومي للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم، أعمال تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة "البابل شيت"، وفق الخطة الزمنية المقررة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث يتم التصحيح بشكل إلكتروني ودون تدخل عنصر بشري.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت مع الجهات الأمنية، على وضع إجراءات التأمين حول مقار كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط.

كما تم التشديد على مقر التصحيح لامتحانات الثانوية العامة 2021 الإلكترونية، في مدينة 6 أكتوبر التعليمية.

وأكد المصدر، أن إجراءات التأمين شهدت منع دخول أى موظف من العاملين في الكنترولات أو مقر التصحيح في مدينة 6 أكتوبر بأي جهاز محمول أو فلاشة لمنع تسرب أى نتيجة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة.

وتتم أعمال التصحيح بواسطة "الماسحات الضوئية" التي تقوم بتقدير 80 ألف ورقة إجابة بنظام "البابل شيت" في الساعة الواحدة، كما تتم عملية التصحيح إلكترونيا بدون تدخل بشري، تحت إشراف المركز القومي للامتحانات.

وكان طلاب شعبة علمي (رياضة وعلوم) انتهوا من أداء آخر امتحاناتهم فى مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألفا و428 طالبا وطالبة لشعبة علمي علوم، الإثنين الماضي، بينما انتهى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 100 ألف و435 طالبا وطالبة فى نفس اليوم.

الجدير بالذكر أن 255 ألف طالب وطالبة قد انتهوا من أداء امتحاناتهم بالشعبة الأدبية يوم الخميس الماضي بعد أداء امتحاناتهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام، قائلا " لن تظهر نتيجة امتحانات الثانوية العامة قبل منتصف الشهر الجاري الموافق 15 أغسطس.

وأكد طارق شوقي، أن مؤشرات نسب النجاح هذا العام، في كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية.