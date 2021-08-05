رئيس مدينة المنيا: قروض بقيمة 245 ألف جنيه لتمويل 35 مشروعًا بالقرى

وجه اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، إدارة التنمية بالوحدة المحلية، بضرورة تقديم المساعدة للمواطنين، لتحقيق أكبر استفادة لهم من خلال مشروعات وزارة التنمية المحلية لإقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب، في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج.

وقالت أمال محمد سيد، مدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا، إنه تمت الموافقة على تمويل 35 مشروعًا ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية، لإقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة بقيمة إجمالية تبلغ 245 ألف جنيه، وتمت الموافقة الفعلية على تمويل تلك المشاريع.

وأوضحت مديرة إدارة التنمية، أن هذه المشروعات تتضمن 90 ألف جنيه لتمويل 16 مشروعًا ممولًا من صندوق إقراض الأسر بالمحافظة بقرية طوخ الخيل متنوعة (7 تربية مواشي – 4 خياطة ملابس وبيع إكسسوارات – 2 بيع أدوات كهربائية بيع حبوب وأعلاف، ومبلغ 10 ألاف جنيه لتمويل مشروع ممول من صندوق إقراض الأسر بالمحافظة بقرية تلة تسمين مواشي)".

وأكد رئيس المركز والمدينة على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب، في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد.