الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 305 تعديات على الأراضى الزراعية وإحالة أصحابها إلى النيابة

إزالة تعدي
إزالة تعدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إزالة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية نتيجة التشديد على منع التعدي على الأراضي الزراعية . 

وقال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وفقا  لغرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي، نحو 350 حالة، تم إزالة 305 منها، وجاري حاليا إزالة باقي حالات التعدى، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين وإحالة المخالفات للنيابة العامة حيث تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي وإزالة التعديات.

وأضاف أنه بالنسبة لحصر التعديات على الأراضي الزراعية في خلال الفترة الماضية وعقب عيد الأضحى، تعد هذه النسبة هي الأقل في حجم التعديات مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد زيادة وعي المواطنين بأهمية الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، فضلا عن الدور الهام الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية وأجهزة الشرطة.

الزراعة إزالة التعديات على 350حالة تعدي الأراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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