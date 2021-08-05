مركز «الأداء المؤسسي» يناقش الخطط التنفيذية للوحدات بجامعة طنطا

أوضحت الدكتورة دينا عبد الهادي، مدير مركز الأداء المؤسسي بجامعة طنطا، أن المركز يهدف بالأساس إلى تشكل منظومة تنموية شاملة والوصول إلى نتائج مباشرة واضحة مدعومة بالأرقام والبيانات الإحصائية بما تحقق وما سيتحقق مستقبلاً من إنجازات للجامعة.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع مديري وحدات مركز الأداء المؤسسي بجامعة طنطا، برئاسة د.دينا عبد الهادي، حيث تم مناقشة الأهداف الخاصة بالمركز، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بكل وحدة في إطار مؤسسي، وفقاً لنظام الإدارة بالأهداف، والذي أصدر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تعليمات بتطبيقه، حيث يعد نموذج الإدارة بالأهداف من أهم الاستراتيجيات الإدارية فهو يقوم بتوظيف كل الموارد المتاحة وتوجيه الجهود لتنفيذ الأهداف، وخلق روح الفريق ويوازن بين أهداف الفرد وبين المصلحة العامة للجامعة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد أبو عنبر مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة صباح شرشور مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي، والدكتورة ريهام شوقى مدير وحدة تسويق الخدمات الجامعية، والدكتورة تهاني علام مدير وحدة تقييم الأداء الوظيفي، والدكتور على المغربل مدير وحدة إدارة الأزمات واتخاذ القرار، والدكتور أحمد عواض مدير وحدة الشكاوى ودراسة مقترحات التطوير.