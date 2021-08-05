أطفال «أهل مصر» يزورون «رأس الأفعى المدمر» في خط بارليف

تواصلت ثالث أيام فعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى "أهل مصر" للأطفال المنفذ بمحافظة الإسماعيلية، برعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري، ويشمل أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة.

بدأت الفعاليات بزيارة تثقيفية إلى تبة الشجرة والتى تقع شرق قناة السويس على تل مرتفع يكشف مدينة الإسماعيلية بكاملها وفقا لما ذكره مرشدى الجولة، واستخدمته اسرائيل كمركز للقيادة الاستراتيجية وأطلقت عليه "رأس الأفعى المدمرة" باعتباره أقوى الحصون، ووضعت إسرائيل أعلى سطح التبة مدفعية لإطلاق القذائف على مدينة الإسماعيلية.

ويتوسط الموقع نصب تذكاري يضم لوحة بأسماء الشهداء وأبطال موقعة تبة الشجرة والتي سميت بذلك الإسم حيث انها تبدو عند تصويرها بالطيران من أعلى مثل جذوع الشجر، والتي اقتحمها الجيش المصري من اجل استرجاع الارض وتحرير الوطن.

- استكمال برنامج الورش الفنية والثقافية

وفي المساء توجه الأطفال لقصر ثقافة الإسماعيلية لاستكمال برنامج الورش الفنية والثقافية، حيث استكملت ايمان شوكت ورشة الكتابة الإبداعية وأهم أساسيات كتابة القصة القصيرة وهى صفات الكاتب الذى يجب أن يكون مثقفًا وفنانًا يجعل من الشخصية عنصرًا فعالًا، ولا يشترط أن تكون تلك الشخصية انسان قد تكون حيوان أو رمزا، كما يجب على كاتب القصة القصيرة أن لا يكثر من عدد الشخصيات خاصة إذا لم يكن هناك الحاجة إليها، وعن رسالة القصة أضافت "شوكت" أنها يجب أن تتضح فى ذروة الأحداث التى تسرد تمهيداً للحدث الأكبر والأهم.

وفي ورشة التصوير بالاكريليك، قامت الفنانة نشوى الحناوى بتعريف الأطفال بالخامات المستخدمة فى التلوين وهي ألوان الباستيل، وألوان الاكريليك التى تتميز بوسيطها الزيتى وألوانها اللامعة، ومن خصائصها عندما تجف تصبح ضد الماء ولا تتأثر بالحرارة فتظل زاهية أطول فترة ممكنة، بالإضافة لاستكمال ورش الفنون التشكيلية، واصنع كتابك، الكلينكان، أركت النحاس، أركت الخشب، إلى جانب أعمال الحياكة والحلى بالخرز، كما واصل المخرج عمرو حمزة بروفات ورشة المسرح المنفذة مع أطفال المشروع والمزمع عرضه فى حفل الختام.