تأهيل وتبطين 2186.450 كيلومتر من الترع المتعبة

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2186.450 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 6186 كيلومترا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

تحسين حالة الطرق المجاورة للترع المتعبة

وأكد المتحدث الرسمى لـ " الدستور "، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع ، وهو الأمر الذى يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية ، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التى تبلغ 33 ألف كيلومتر على طول مجرى نهر النيل ، ويسمح بإنشاء مزارع سمكية واستخدام المخلفات فى تسميد الأراضي الزراعية.