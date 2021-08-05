الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شريف مدكور يعلن إصابته بـمرض «الصفرا»

شريف مدكور
شريف مدكور

أعلن الإعلامى شريف مدكور، عن إصابته بمرض "الصفرا"،  حيث كتب عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام": "كنت خايف من كورونا جالي الصفرا، الحمد لله راحة أسبوعين فى السرير مع الكثير من العسل الأسود".

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين: "الصفرا في السن دا"، وقالت دعاء فاروق:"سلامتك يا شريف بإذن الله تعدي على خير"، ونصحه آخرين:"ربنا يشفيك حافظ على نظام غذائي مليء بالحديد".

 

منشور شريف مدكور


وكان قد قال الإعلامى شريف مدكور، في وقت سابق إنه لا يخشى من مواجهة الآخرين وليس لديه مشكلة في أن يسخر الكثير من الناس مقابل أن يكسب نفسه ولا يخسرها.

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

وأضاف الإعلامى شريف مدكور، خلال لقائه ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة "on"، أنه إذا كان جمهورى بالملايين وانتهى به الأمر إلى أن يكون جمهوره شخصا واحدا دون أن يخسر نفسه، فليس لديه مشكلة في ذلك، متابعا: "لكن لدى مشكلة أن الناس تعتبر أن أي شخص مشهور معه أموال ويظهر على الشاشة فهو ملكه، وأنه سيحل له مشكلاته ويطلب منه أموالا وهذا غير منطقي".

 

مواقع التواصل انستجرام الإعلامي شريف مدكور الأسود مرض دعاء فاروق نظام غذائي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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