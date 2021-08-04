الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الغاز الطبيعى العالمى يقفز لأعلى مستوى له منذ شهرين

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

واصل سعر الغاز الطبيعي العالمي ارتفاعه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كسر حاجز الـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ليقفز لأعلى مستوى له منذ شهرين.

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى له 

وارتفع سعر الغاز اليوم، بدعم استراتيجيات وخطط الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وإبرام عقودها على أساس الأسعار العالمية للغاز المسال المرتبطة مصيرًا بأسعار البترول العالمية. 

وينشر «الدستور»، آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 4.158 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليرتفع نحو أكثر من 75 سنتًا عن التعاملات السابقة.

تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، إضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام، لكن بعد تعافي بعض الدول من الجائحة عادت مرة أخرى حركة الأسواق العالمية تمضي بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوروبية وتزايد التوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا الذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.

أول حقل بري للغاز في دلتا النيل بمصر عام 1967

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في 1969، وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر، ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.

سعر الغاز الطبيعي العالمي لأعلى مستوى له مليون وحدة حرارية بورصة نيويورك التجارية الأسواق الاوربية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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