الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: فحص مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

فحص مليون سيدة
فحص مليون سيدة

أعلن الدكتور فوزي فتحي، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بوزارة الصحة، أنه منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن وصل عدد السيدات اللاتي جرى فحصهن لمليون سيدة حامل، وتبين من تلك الإحصائية إصابة 1700 سيدة بمرض نقص المناعة، كما تبين إصابة 120 سيدة حامل بفيروس سي الكبدي الوبائي.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الحملة بدأت في محافظات عدة ولم يتم التوسع والانتشار بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي اختلف تمامًا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن بداية العام الجاري تمت تغطية كافة المحافظات بالخدمات التي تقدمها المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تتواجد حاليًا في كافة مراكز الرعاية الصحية، والتي يتردد عليها المواطنات والسيدات الحوامل للحصول على تطعيم لقاح كورونا وغيره من الخدمات. 

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأكدت الوزارة على تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

ولفتت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع سير العمل  بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، موجهة بزيادة عدد الأجهزة الطبية المستخدمة بالمبادرة للكشف على الأطفال بجميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم فحص حوالي 1.5 مليون طفل، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

وتابعت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت على تكثيف الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة بكافة المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدة على ربط قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرات بـ المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للميكنة والتحول الرقمي.

وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين فحص السيدات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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