الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-8-2021 بالأسواق المحلية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تصدرت أسعار الذهب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تذبذها بين انخفاض وصعود خلال هذه الفترة، متأثرة يتراجع أسعار الذهب في البورصات  العالمية.

وواصلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، داخل بورصات المعادن العالمية حالة من عدم الاستقرار، ما بين تراجع وارتفاع،  مما أثر على الأسواق المصرية المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار  الذهب خلال تداولات اليوم محليًا، حيث اختلفت الأسعار عن أمس الثلاثاء، بزيادة متوسطها 4  جنيهات للجرام، وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو910 جنيهات، مقابل تسجيله 906 جنيهات بالأمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 796 جنيهًا، وهو نفس السعر بالأمس، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 682 جنيهًا، مقابل 680 بالأمس فيما، كما بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 529جنيهًا.

 

سعر الأوقية والجنيه الذهب


وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 28180 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.
 

فيما صعد سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 إلى 6360 جنيهًا، مقابل 6352 جنيهًا، أمس.


سعر كيلو الذهب عيار 24


وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 909 آلاف جنيه مقابل 907 آلاف جنيه أمس، ويزِن 1000 جرام.

و كانت صعدت أوقية الذهب بقيمة 4 دولارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث وصل سعر الأوقية إلى  1816 دولار.

وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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