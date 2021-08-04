الصحة العالمية تسجل تراجعًا بطيئًا فى وتيرة الإصابة بكورونا فى روسيا

أعلنت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش أن المنظمة سجلت تراجعًا بطيئًا في وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت فوينوفيتس في تصريحات متلفزة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "إذا نظرنا إلى المنطقة الأوروبية فنرى أن هناك ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن بالطبع كلما قل عدد السكان يكون عدد الإصابات أقل عمومًا".

وفيما ما يتعلق بروسيا، قالت فوينوفيتش:"يسعدنا الإشارة إلى أننا نلمس استقرارًا وتراجعًا بطيئًا لوتيرة الإصابات فيها".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.