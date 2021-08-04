إحالة شقيقين متهمين بترويج المواد المخدرة في الشروق للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بإحالة شقيقين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها.



البداية كانت بورود معلومات لقسم شرطة الشروق بترويج شقيقين المواد المخدرة والاتجار فيها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين حال وجودهما بمحل سكنهما، وتبين حيازتهما كمية من مخدر الفودو زنة كيلوجرام، وكمية من الهيروين زنة 45 جراما، وفردا خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول.



بسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية.