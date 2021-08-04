بـ«الإضاءة الملائمة».. كيف تحصل على ديكور منزل عصري؟

إذا كنت تبحث عن أفضل ديكور لتزيين منزلك من المفترض أن تبحث عن الإضاءة فهي عنصر أساسي في التصميم الداخلي والخارجي، فضلا عن قدرتها لتغيير وجهة نظر الشخص عن المكان، ناهيك عن البريق الذي تنشره بالمكان.

ستعمل تركيبات الإضاءة المناسبة في أي مكان على تحسين الأجواء والوظيفة والجمال المرغوبين دون الانتقاص من أي من هذه الأشياء، ونقدم لكم فيما يلي نصائح للحصول على أفضل إضاءة ملائمة للمكان:

إضاءة ثرية لمنح ضيفك ترحيباً



عندما يدخل الضيوف إلى منزلك، تكون الانطباعات الأولية مهمة جدًا، ويمكن أن تترك الإضاءة السيئة في مدخل منزلك انطباعًا أولًيا سيئًا.

ولكن لا يقتصر الأمر على التأثير الذي تحدثه إضاءة المدخل على الزائرين، حتى أولئك الذين يعيشون في هذا المنزل سيفضلون دائما إضاءة ناصعة جذابة ملائمة لهم.

إضاءة المناظر الطبيعية

يمكن لإضاءة المناظر الطبيعية أن تجعل المنطقة الخارجية للمنزل أو شرفتك جذابة وملائمة للغاية، وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الخارج أثناء الليل ، فهي ضرورية خاصة إذا كنت تعيش في منطقة ريفية.

فلن تكون أضواء الشوارع مرئية من الفناء الخاص بك، ولكن حتى في المدينة، فإن وجود أضواء المناظر الطبيعية الخاصة بك يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الهدوء



الإضاءة الخشبية

نحرص على تركيب الإضاءة في كل مكان في المنزل، بما في ذلك إضاءة المساحات الخشبية.

وعند اختيار الإضاءة الخاصة بالمساحات الخشبية يجي الأخذ في الإعع أن توفر حجم الضوء الملائم ولا تتعب العينين.



معلقة الشموع



يعلم الجميع أنه قبل اختراع الكهرباء، كان الناس يعلقون الثريات والشموع للإضاءة، قد تعتقد أن هذه ممارسة قديمة إلى حد ما في حين أنها في الواقع خدعة ديكور لا يزال من الممكن استخدامها الشموع هي واحدة من أفضل الحيل المتعارف عليها للحصول علي الإضاءة والمظهر الملائمين معا.