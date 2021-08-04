الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة عن افتتاح «سايلو فودز»: يعكس الإصرار على العبور نحو التنمية

امل زكريا
امل زكريا

أشادت أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا ومحافظات مصر. 

أكدت أمل في بيان الأربعاء، أن المشروع بمثابة "قلعة صناعية غذائية" تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية وخلق تنافسية عالمية  للمنتجات الغذائية وتحقق تكافؤ الفرص للتحفيز والتشجيع على خلق مجتمع منتج وليس مستهلك فقط لإتاحة الفرصة لتهيئة الأجواء لحياة كريمة التى يستحقها المواطن المصري.

وقالت عضو النواب إن القيادة السياسية تبذل جهدًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسعى من خلالها حل المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين وتمثل طفرة غير مسبوقة، تعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية، بجانب تطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتبارها أحد أهم القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل للشباب.

وعن ذكر الرئيس السيسي خلال افتتاح سايلو فوودز، بأن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز المدعم"، أوضحت النائبة أن الزيادة لن تكون كبيرة وستعود بشكل آخر على المواطنين وأبناءنا من طلاب المدارس، مؤكدة أن قرار الرئيس جرئ ويأتي في إطار استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي انتهجته الدولة المصرية في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم نحو الجمهورية الجديدة ومن حق الشعب المصرى التكاتف نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على التكامل بين مؤسسات الدولة والإحساس بالمسؤولية للعبور إلى بر الأمان.

النائبة أمل زكريا مجلس النواب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسى المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز القيادة السياسية

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