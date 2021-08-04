الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة في حلوان

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية  اليوم  الأربعاء، تأجيل محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة على إثر علاقة غرامية في حلوان لجلسة 3 نوفمبر للتصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية أن المتهم علاء .ع ، 18 سنة، عامل قام بخطف المجني عليها منار .م من غير تحايل أو إكراه بأن قام على إثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها إلى مسكنه بزعم الاختلاء بها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى من انه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة او تهديد بأن ظل يغازلها حتى افقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أتم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269 / 1 من قانون العقوبات حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد الأول المجني عليها منار .م استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها وقالت انها تشهد بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى افقدها صوابها وجردها من ملابسها وجثم فوق جسدها مواقعا إياها وفض غشاء بكارتها وصارت حبلى.

الشاهد الثاني محمود محمد ، نقيب شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان استمعت النيابة العامة إلى أقوال ضابط مباحث قسم شرطة حلوان يشهد بأن تحرياته السرية توصلت الى انه على اثر علاقة عاطفية بين المتهم والشاهدة الاولي المجني عليها واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى افقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوقها مواقعا اياها وفض بذلك غشاء بكارتها.

محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة علاقة غرامية حلوان جنايات القاهرة

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