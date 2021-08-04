برلماني ينجح في الحصول على تسهيلات للمستأجرين من «الأوقاف»

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية وعده خلال لقاءه معه بتقديم تسهيلات للفلاحين المستأجرين من الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء عضو تنسيقية شباب الأحزاب الأربعاء، مع رئيس هيئة الأوقاف لبحث شكاوى أهالي وفلاحين الإبراهيمية وديرب نجم من إرتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف وما تم البناء عليها من منازل وكذلك إجراءات الإحلال والتجديد والتصالح في مخالفات البناء لأراضي الأوقاف.

وقال بدوي إن اللقاء تطرق للحديث عن مدرسة الخضارية الثانوية لإدراجها بعد تقديم طلب من أهالي الوحدة المحلية والمزكى من نائب التنسيقية، كما تحدّث أهالي كفر أبو الديب عن استكمال إجراءات تخصيص أرض البركة للشباب والرياضة؛ وضم مسجد التقوى بالقرية لوزارة الأوقاف كلياً.

وحصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب من علاء عبد العزيز، على مستند به مجموعة من التسهيلات للمواطنين تتعلق بتعديل إشتراطات الإستبدال والتمليك والإحلال والتجديد والتصالح سيتم إعلانها من مكتب النائب الدكتور خالد بدوي.

أوضح أن رئيس هيئة الأوقاف تعهد بضرورة صرف الأسمدة للمواطنين من الجمعيات التابعة لهم، تسهيلاً على المزارعين بعد سداد القيمة الإيجارية المتبعة.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن رئيس هيئة الاوقاف يمتاز بالمرونة الكبيرة والحس السياسي في التعامل مع مختلف القضايا التي يعرضها عليه نواب البرلمان، مؤكدًا أن قرار وزير الأوقاف تعيين علاء عبدالعزيز رئيسا لهيئة الأوقاف يعبر عن رؤية ثاقبة من الوزير.

وأكد أن اللقاء تطرق إلى الشكاوى المتكررة من تأخر صرف المستحق من الأسمدة للفلاحين من الجمعيات الخاصة بالأوقاف.