الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التأديبية تعاقب مدير سابق بهيئة مشروعات التعمير بسبب مخالفات

محكمة
محكمة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، "ج.أ" مدير عام سابقًا بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، بغرامة تعادل 15 يومًا من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من مخالفات بجمعية زراعية بالجيزة منها استخدامها لمياه الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية، مع وجود تعديات على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان إلى سكنى ومباني ، فيما برأت المحكمة كل من ع.ع مسئول مناطق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير ، و3 رؤساء  "ع.ط"، و"ه.أ" و"أ. ك" رؤساء سابقين للإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، من التهم المنسوبة لهم .   

تفاصيل الاتهامات

ونسبت النيابة الإدارية للأول حضر ووقع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لإحدي الجمعيات الزراعية  بالجيزة المنعقد عام 2016، دون إبداء ثمة اعتراض رغم وجود مخالفات بالجمعية تتمثل في قيام الجمعية بتنقية الكشوف من الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الاحتفاظ بالعضوية ، صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد الصرف بمحضر الاجتماع بالمخالفة للمادة "35" من النظام الأساسي للجمعية ، عدم التصديق على الميزانية العمومية المنتهية في2015 ، كما لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بالجمعية والتي تتمثل في وجود ما يقرب من 72% 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014، أصدر محافظ الإسكندرية أمر الإسناد رقم (2) لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر، وتحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنيه، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.

المحكمة التأديبية مدير عام الإدارة المركزية للتوسع الأفقي الهيئة العامة لمشروعات التعمير غرامة مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

حبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه لمعلم الدروس الخصوصية؟.. «شوقى» يكشف الحقيقة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 42

قرار جمهورى بتخفيف عقوبة الإعدام على هندى لـ«المؤبد»

السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

3 هجمات خلال ساعتين.. إسرائيل تقصف الحدود مع لبنان

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل