صدور الطبعة الخامسة من رواية «مخبز دوفال» لـ بسمة السباعي

أعلنت دار “الوطن” للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الخامسة من رواية "مخبز دوفان" للكاتبة بسمة السباعي، وهي الرواية الخامسة لها، بعد "عطية وموسوليني"، "أم فريدة"، "دُش ساقع" و"حياة".

تحمل الرواية طابع الحياة، حيث أنها مستوحاة من هموم الناس ومشكلاتهم وأفراحهم، وبها العديد من الجوانب الرومانسية والاجتماعية والإنسانية، بحسب تصريحات للكاتبة.

وكان قد صدر "مخبز دوفان" لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي انطلقت خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة".

ومن أجواء الرواية نقرأ: أصعب وأقسى وقت في الحياة وقت فراق الأم..

تحس إنك مش فاهم حاجة.. ماتت ازاي؟! طب هتعمل ايه؟! طب هتعيش ازاي أصلا؟!

بعد ما توصلها بيتها الأخير هترجع عايز تكلمها تشتكي لها من مر وجعك.. بس مش بتلاقيها..

هتفضل عايش مستنى مكالمتها.. مقابلتها.. هتفضل كل يوم تحسب عدى كام يوم على يوم وفاتها.. هتفضل كل يوم تفتكر نفسك بتحلم وهتفضل كل يوم مستني نفسك تصحى من الحلم وتلاقيها عايشة وتجري عليها تحكي لها على حلمك الوحش بفقدانها.

كل يوم بتدرك إن لا فقدانها حلم.. ولا أنت قادر تتعود.

وجع فراق الأم.. لا بيقل.. ولا حد بيقدر يتجاوزه.. بنعيش آه.. وبنكمل.. والحياة بتمشي مبتقفش.. بس إحنا اللي بنكمل وقلبنا مش فينا.. بنكمل بردانين وكأنها كانت الدفا والغطا والبيت والحيطان والقلب والروح وسنين العمر والضحكة.. فا لما راحت.. راح كل ده.. وفضل أنت.. بس نسخة منك.. نسخة فاضية من جوه.. شكل بس.. صورة منك.. لكن مش أنت..

حقيقي مفيش أي مشكلة تستاهل الزعل طول ما حضن أمك لسه موجود.