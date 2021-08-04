تجديد حبس خادمة لسرقتها مبلغ مالى من شقة سكنية بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس امرأة تعمل مديرة منزل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ من داخل شقة بنطاق قسم شرطة التجمع.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة هي "س.ف"، 27 سنة خادمة، وقامت بسرقة مبلغ 1000 دولار و45 ألف جنيه، من داخل شقة تتردد عليها لتنظيفها، وأقر المجنى عليه بأنه تفاجأ باختفاء المبلغ المالى فور انتهائها من عملها وخروجها، فيما أنكرت المتهمة ارتكاب الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من "و.ع" يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.