حصول محطة مياه شبين الكوم على شهادة سلامة ومأمونية المياه

شدد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تطبيق خطط السلامة والمأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتي المستهلك وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشهد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" حفل تسليم شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظم الإمداد لمحطة مياه شبين الكوم المرشحة.

وتسلم الشهادة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة والبيئة، والدكتور محمود عبدالرحمن مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه، والدكتور وليد حسني والدكتور محمد السيد، والدكتور أحمد جمال بالشركة القابضة، وفي حضور السيد رئيس قطاع المعامل والجودة، والسادة رؤساء القطاعات بالشركة، ومديري الإدارات وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة.

وأعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم منح محطة شبين الكوم المرشحة شهادة اعتماد خطة وسلامة مأمونية المياه، من اللجنة العليا للمياه والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة، والري، والبيئة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار "نجيب" إلى أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه وتجدد كل عامين، و تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.