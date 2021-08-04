خطيب «مريم» ومربي «يسوع».. من هو القديس يوسف؟

بدأت كنيستي الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، صوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15 يومًا، بينما تستعد الكنيسة الأرثوذكسية لنفس الطقو، السبت المقبل لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس الجاري.

ويظهر اسم يوسف النجار شخصية من شخصيات العهد الجديد، خطيب مريم العذراء ومربي يسوع والمرافق لهما خلال رحله العائلة المقدسة.

وتعتبره الكنائس الكاثوليكية و‌الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والإنجيلية و‌الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية قديساً شفيعاً وأعلنه البابا بيوس التاسع شفيعاً للكنيسة الكاثوليكية عام 1870.

حياته

جاء ذكر يوسف في العهد الجديد مختصراً، ولد في بيت لحم وينتمي إلى سلالة ملكية تعود به إلى الملك داود، امتهن النجارة كابنه يسوع. بحسب المعتقد المسيحي.

وبحسب المعتقد المسيحي، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة الناصرة ليبشر مريم العذراء بمولود وقد كانت مخطوبة ليوسف هذا وقته وتعجبت من كلام الملاك.

بعد ولادة يسوع، أخذ يوسف عائلته إلى مصر هرباً من هيرودوس الذي كان يريد قتل المولود الجديد بعد أن حقق مع المجوس الثلاثة الذين سجدوا وقدموا الهدايا ليسوع الرضيع كان يوسف يأخذ عائلته كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح.

قداسته

يعتبر يوسف أحد أفراد العائلة المقدسة، وهرب معها إلى أرض مصر، ولكونه لم يذكر إلا عند ولادة يسوع وطفولته، دأب أغلب الرسامين على رسم يسوع وهو صغير في كل رسمة ليوسف.

وتعود أقدم الوثائق الكنسية التي تتحدث عن يوسف كقديس ومربي ليسوع إلى العام 800 للميلاد، وتزايد الاهتمام والتقديس لشخص يوسف في الكنائس في عام 1889 حين حثّ البابا ليون الثالث عشر المسيحيين على الصلاة ليوسف لمواجهة التحديات التي تواجه الكنيسة.

احتفال الكنائس بيوسف النجار

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القديس يوسف النجار قبل بدء صوم السيدة العذراء بأسبوع وقد شيدت له كنيسة على اسم القديس يوسف النجار في مصر القديمة بالقاهرة.

وتكرّم الكنيسة يوسف كقديس عظيم كالرسل أنفسهم، وتعيّد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الغربية للقديس يوسف في 19 مارس من كل سنة، بينما تحتفل الكنائس الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية الشرقية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك والذي يسمّى تذكار يوسف الصّدّيق خطّيب مريم في الأحد الذي يلي عيد الميلاد، وترى فيه شفيع الكنيسة الجامعة الرسولية.