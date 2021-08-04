مصرع فنى كهرباء صعقًا أثناء إصلاح عمود إنارة بالدقهلية

لقى فني كهرباء بمركز المنصورة مصرعه صعقا، اليوم، أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الانارة على الطريق الدائري بالمنصورة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة بوقوع حادث صعق لأحد العاملين بصيانة الطريق الدائري بنطاق المركز وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين تعرض الفني مصطفى سعد أحمد مدير إدارة الكهرباء بمركز المنصورة للصعق وتوفى متأثرًا بإصابته أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائري الواقع بنطاق المركز.

وأكد شهود عيان أنه تم فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة لإجراء أعمال الصيانة ولكن أثناء العمل ووجود الفني مصطفى سعد أحمد في صيانة أحد الأعمدة تم إعادة التيار مركزيًا بجميع الأعمدة مما أدى إلى إصابته بالصعق ووفاته.

تم نقل الجثة لمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق .

كما أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مساعد مدير مبيعات، وسيدة، يقيمان بمحافظة القاهرة، إلى محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بعد اتهامهما باشتراكهما مع آخر مجهول في تزوير توكيلات مستغلين سفر صاحبه إلي ألمانيا، وذلك من أجل التنازل عن قضايا إيصالات أمانة صادرة للمجني عليه.

كان المستشار عمرو يوسف، وكيل النيابة الكلية بالمنصورة، قد باشر التحقيقات في القضية ليتوصل أنه في غضون عام 2019 بدائرة مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد وقسم ثان المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تمكن كلًا من إبراهيم م. م.، 30عامًا، هارب يعمل مساعد مدير مبيعات ومقيم بمحافظة القاهرة، و"نهي ت. ا."، 27 عامًا، هاربة، حاصل علي دبلوم صناعة ومقيمة بمصر الجديدة محافظة القاهرة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين والمنسوب صدورهما إلى قنصلية جمهورية مصر العربية بهامبورج بدولة ألمانيا الاتحادية ومكتب تصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بأحمد عرابي وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقا على إنشاء هذين المحررين على غرار المحررات الصحيحة وآخر مجهول بالبيانات المراد إثباتها علي خلاف الحقيقة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بخاتم مقلد لتلك الجهات وذيلها بتوقيعات منسوبة زورًا للموظفين العموميين المختصين بتلك الجهات وبصم عليها بمحضر التصديق، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى "محمد س. ح"، 41 عامًا، بشهادته مؤكدًا أنه على إثر قيام المتهمة الثانية بتبديد المبالغ المالية المسلمة إليها على سبيل الأمانة والمحرر عنها الجنحة الرقمية 13903 لسنة 2018 جنح السنبلاوين فوجئ بتواصل الشاهد الثاني معه ينبأه بقيام المتهم الأول بالمثول آبان تداول القضية بالجلسات وإقراره بصفته وكيلًا عنه باستلام المبالغ المالية المسلمة الى المتهمة الأولى بموجب سند الوكالة المزور المنسوب صدوره لقنصلية جمهورية مصر العربية بمدينة هامبورج بدولة المانيا الاتحادية.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة، أن التوكيلات المزورة لا أصل لها في الجهات المنسوبة إليها، وأن جميع الأختام والتوقيعات عليها غير حقيقية.