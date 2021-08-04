ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021 بالتفصيل

يزداد البحث على ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الأيام القادمة، وذلك عقب انتهاء الامتحانات منتصف هذا الأسبوع.

وتحاول "الدستور" من خلال هذا المقال، مساعدة طلاب الثانوية العامة في معرفة آخر الأخبار عن موعد نتيجة الثانوية العامة.

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، لن تعلن قبل يوم 15 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عنها عقب يوم 15 أغسطس بحوالي يومين أو 3 أيام، حتى يتثنى لهم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن قواعد وضوابط تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يتم تحديدها وفقا للنتائج النهائية لنتيجة الثانوية العامة.

مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب الانتهاء منها.

وأكد الوزير على عدم إصدار أي تصريحات عن الدرجات قبل ذلك المؤتمر، وذلك منعًا لحدوث بلبلة، أو تقديم أي معلومات منقوصة.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أكد وزير التربية والتعليم، أن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021، تتم بشكل إلكتروني، ولا يوجد أي تدخل لأي عناصر بشرية في تقدير صحة الإجابات أو عمليات جمع ورصد الدرجات.

شائعة تغيير الدرجات وتبديل الأوراق

نفى وزير التربية والتعليم، ما يتم ترديده من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير درجات امتحانات الطلاب أو تبديل أوراقهم، موضحًا أن تصحيح الامتحانات بدأ منتصف شهر يوليو الماضي.

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الجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحانات هذا العام 2021، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.