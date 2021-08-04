الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021 بالتفصيل

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يزداد البحث على ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الأيام القادمة، وذلك عقب انتهاء الامتحانات منتصف هذا الأسبوع.

وتحاول "الدستور" من خلال هذا المقال، مساعدة طلاب الثانوية العامة في معرفة آخر الأخبار عن موعد نتيجة الثانوية العامة.

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، لن تعلن قبل يوم 15 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عنها عقب يوم 15 أغسطس بحوالي يومين أو 3 أيام، حتى يتثنى لهم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن قواعد وضوابط تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث يتم تحديدها وفقا للنتائج النهائية لنتيجة الثانوية العامة.

 

مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب الانتهاء منها.

وأكد الوزير على عدم إصدار أي تصريحات عن الدرجات قبل ذلك المؤتمر، وذلك منعًا لحدوث بلبلة، أو تقديم أي معلومات منقوصة.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أكد وزير التربية والتعليم، أن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021، تتم بشكل إلكتروني، ولا يوجد أي تدخل لأي عناصر بشرية في تقدير صحة الإجابات أو عمليات جمع ورصد الدرجات.

شائعة تغيير الدرجات وتبديل الأوراق

نفى وزير التربية والتعليم، ما يتم ترديده من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير درجات امتحانات الطلاب أو تبديل أوراقهم، موضحًا أن تصحيح الامتحانات بدأ منتصف شهر يوليو الماضي.

قد يهمك أيضا:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس من «الدستور» فور اعتمادها

 

الجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة، أدوا امتحانات هذا العام 2021، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجة الثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

استطلاع «تنظيم الاتصالات» يُظهر تفوق «وي» في معظم المؤشرات

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

إصابة مصطفى كامل بفيروس كورونا.. وابنته في «حالة خطرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل