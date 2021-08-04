بحضور الهيئات المشاركة.. اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالإسكندرية

عقدت محافظة الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعا بمركز ومدينة برج العرب، بحضور ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

و أشار الحضور أن هناك مشروعات متنوعة مزمع تنفيذها في مبادرة "حياة كريمة" لخدمة أهالي مركز برج العرب، و6 قرى أم والتوابع والنجوع، مؤكدين أنه في ظل هذه المبادرة العظيمة "حياة كريمة" ستكون كل القرى وتوابعها لديها جميع الخدمات الرئيسية بالإضافة إلى جميع المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في تلك القرى.

حياة كريمة





تم الاجتماع بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الواحد ممثلا عن رئاسة مجلس الوزراء، و الدكتورة فاطمة كريم ممثل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وكذلك ممثلي إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، و محمد شعبان والدكتور محمد مسعد ممثلي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

- مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع، بمركز ومدينة برج العرب القديمة ، والقري هي: (مدينة برج العرب القديمة، و3 وحدات محلية هي "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى 48 قرية تابعة لهم، و5 نجوع).

حياة كريمة

وتبدأ مشروعات التطوير بقطاع الصرف الصحي من خلال إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، ومد خطوط جديدة لمياه الشرب، وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، فضلًا عن توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.

حياة كريمة

كما سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي بالبرج من خالل إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، وإنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة.

حياة كريمة

كما أكد المحافظ على دعم القطاع الصحى من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقرى والنجوع، فضلًا عن دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية، وإحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية، وإنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين، وإحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.