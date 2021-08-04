الأربعاء 04 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور الهيئات المشاركة.. اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالإسكندرية

مبادرة حياه كريمة
مبادرة حياه كريمة

عقدت محافظة الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعا بمركز ومدينة برج العرب، بحضور ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

و أشار الحضور أن هناك مشروعات متنوعة مزمع تنفيذها في مبادرة "حياة كريمة" لخدمة أهالي مركز برج العرب، و6 قرى أم والتوابع والنجوع، مؤكدين أنه في ظل هذه المبادرة العظيمة "حياة كريمة" ستكون كل القرى وتوابعها لديها جميع الخدمات الرئيسية بالإضافة إلى جميع المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في تلك القرى.

IMG-20210804-WA0032
حياة كريمة


 
تم الاجتماع بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الواحد ممثلا عن رئاسة مجلس الوزراء، و الدكتورة فاطمة كريم ممثل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وكذلك ممثلي إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، و محمد شعبان والدكتور محمد مسعد ممثلي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

- مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع، بمركز ومدينة برج العرب القديمة ، والقري هي: (مدينة برج العرب القديمة، و3 وحدات محلية هي "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى 48 قرية تابعة لهم، و5 نجوع).

IMG-20210804-WA0031
حياة كريمة

وتبدأ مشروعات التطوير بقطاع الصرف الصحي من خلال إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، ومد خطوط  جديدة لمياه الشرب، وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، فضلًا عن توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.

IMG-20210804-WA0028
حياة كريمة

كما سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي بالبرج من خالل إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، وإنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة.

IMG-20210804-WA0027
حياة كريمة

كما أكد  المحافظ على دعم القطاع الصحى من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقرى والنجوع، فضلًا عن دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية، وإحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية، وإنشاء مركز خدمات مطور لخدمة قطاع التموين، وإحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.

محافظة الاسكندرية برج العرب حياة كريمه مشروعات المبادرة الأهالي مؤسسة حياة كريمة تطوير ٥٧ قرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة تحارب الفقر بدلًا من رشوة الفقراء

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

«نفس قاتل».. «الدستور» تحقق في تسرب الكلور داخل محطات مياه الشرب

استطلاع «تنظيم الاتصالات» يُظهر تفوق «وي» في معظم المؤشرات

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

إصابة مصطفى كامل بفيروس كورونا.. وابنته في «حالة خطرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

ثروت الخرباوي

الغنوشى أمير الغباء

إبراهيم داود

الذئب والكتابة

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

صور

وزيرة الثقافة تكرم صناع وأبطال فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان

الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط صاروخ على «كريات شمونة» الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

3 وفيات و3269 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بن فرحان: لن نطبع مع إسرائيل