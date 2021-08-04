«القباج» تستعرض برامج وانجازات «التضامن» في تطوير وميكنة القطاع الأهلي

استقبلت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لورا كانسيكاس سفير فنلندا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عملها بالقاهرة، والتي أعربت عن سعادتها بالفترة التي قضتها في مصر، حيث تعرفت فيها على ثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أثنت على روح التعاون بين المجتمع المصري والمجتمعات الخارجية.

وشهد اللقاء استعراض أهم البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهمها صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والذي يتفق مع الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتغلب على مشكلات القوانين السابقة .

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أوجه التعاون المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في العديد من البرامج والمبادرات وتأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص للشباب والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى.

وناقش الجانبان أيضا تجربة المدارس المجتمعية التي أثبتت نجاحها والتي وصلت إلى اكثر من خمسة آلاف مدرسة تضم ٣٤ ألف طالب وطالبة وتمثل اسهاماً في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأعلنت وزيرة التضامن، أن الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبياً من المدارس، حيث أن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.

وأضافت وزيرة التضامن أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية في دعم المدارس المجتمعية، والاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم، وتعزيز التربية الإيجابية للأطفال، إلى جانب تحسين مراكز التكوين المهني التي تقوم على منهجية التدريب الآمن للأطفال والنشء من سن 13-18 سنة مع صرف مقابل مادي بسيط للمتدرب وبذل الجهود لربطه بسوق عمل آمن في مهن آمنة.