زيارة الأولى بالرعاية.. تفاصيل تفقد مدبولي لـ4 قرى «حياة كريمة» بالإسماعيلية

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لقريتي الأبطال والسلام بمدينة القنطرة شرق، ضمن جولاته التفقدية لمتابعة معدلات الإنجاز بمبادرة "حياة كريمة".

يتضمن برنامج الزيارة، تفقد اسعاف قرية الأبطال بالقنطرة شرق، كذلك مجمع الخدمات الزراعي بقريه الابطال، وتفقد خزان مياه السلام 500م3، ومتابعة تطوير ورفع كفاءة مدرسة بقرية السلام بالقنطرة شرق، ووحدة صحية "الأبطال" التأمين الصحي الشامل.

ويختتم رئيس مجلس الوزراء جولته بقرية التقدم بمدينة القنطرة شرق، حيث من المقرر أن يتفقد مجمع الخدمات الحكومي، محطة المياه والخزان، وأحد البيوت الأكثر احتياجاً المدرجة بمبادرة سكن كريم "حياة كريمة".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء إلى المارينا بهيئة قناة السويس، خلال برنامح زيارته محافظة الإسماعيلية، ليشهد احتفالية هيئة قناة السويس، بالذكرى السادسة لافتتاح القناة الجديدة، والتي تتضمن تكريم 15 بحري، وعرض فيلم عن المشير حسين طنطاوى والكراكة التي تحمل اسمه، وكلمة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ثم التحرك إلى الكراكة ورفع العلم بمعرفة القبطان “أحمد طنطاوي”.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت تدشين الكراكة "حسين طنطاوي"، ورفع العلم المصري عليها، والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات الهيئة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء،

ووصلت الكراكة "حسين طنطاوي"، ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" في البحيرات، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية.

وتولت قاطرات هيئة قناة السويس تحريك وقطر الكراكة داخل المجرى الملاحي، بعد عملية فصلها عن السفينة التي حملتها من ميناء روتردام بهولندا.

وكانت الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، التى تحمل العلم المصري، وهي ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش، من حيث الإمكانيات- قد وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد مساء الإثنين، وعبرت قناة السويس صباح الثلاثاء، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا.

وبدأت الكراكة "حسين طنطاوي" رحلتها فى البحر الأسبوع الماضي في طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيي الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة، وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.