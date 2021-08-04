الأربعاء 04 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي» تعلن تفاصيل اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

التعليم العالي
التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهدف من  اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، وهي اختبارات بسيطة تقيس درجة الاستعداد لدراسة التربية الرياضية، وقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات وهي كالتالي:

1. الكشف الطبي المبدئي على القلب، لإثبات كفاءة الطالب / الطالبة لأداء الاختبارات.

2. قياس الطول والوزن مع الوضع في الاعتبار، ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، وألا يقل طول الطالبة عن 155 سم.

3. اختبار القوام ويتم فيه الكشف عن العيوب والانحرافات القوامية وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

4. الاختبار الشخصي ويلاحظ فيه سلامة: (النطق – السمع – الصوت – المظهر – الشخصية – المعلومات – الاتجاهات) وتسجل النتيجة لائق أو غير لائق.

5. اختبار المهارة الرياضية:

 

"الاختبارات الرياضية":

- تتم الاختبارات الرياضية للطلاب / الطالبات الذين اجتازوا اختبارات اليوم الأول والثاني بنجاح.

- يشترط لنجاح الطالب / الطالبة اجتياز الاختبار الرياضي والمهارة معًا بنسبة نجاح 60% فأكثر.

-الاختبارات الرياضية للبنين: (60 درجة)

الاختبار الأول:

- اختبار السرعة (العدو 100 متر) بالزمن (15 درجة)

الاختبار الثاني:

- اختبار تحمل قوة (الانبطاح المائل ثنى ومد الذراعين) بالعدد (15 درجة)

الاختبار الثالث:

- اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات) بالمسافة (15 درجة)

الاختبار الرابع:

- اختبار التحمل (الجري 800 م) بالزمن (15 درجة)

 

-الاختبارات الرياضية للبنات: (60 درجة)

الاختبار الأول:

- اختبار السرعة (العدو 50 مترا) بالزمن (12 درجة)

الاختبار الثاني:

- اختبار المرونة (ثنى الجذع لأسفل من الوقوف على مقعد) بالمسافة (12 درجة)

 الاختبار الثالث:

- اختبار تحمل القوة (ثنى الذراعين من الانبطاح المائل المعدل للبنات) بالمسافة (12 درجة)

الاختبار الرابع:

- اختبار قدرة الرجلين (الوثب العريض من الثبات) بالزمن (12 درجة)

 الاختبار الخامس:

- اختبار التحمل (الجري 600 م) بالزمن (12 درجة)

 

• الملابس الرياضية المطلوبة للاختبارات:

1. ملابس الطلاب (بنين): فانلة دون أكمام – شورت - حذاء رياضي خفيف – شراب قصير أبيض – مايوه.

2. ملابس الطالبات (بنات): بلوزة – بنطلون تدريب – حذاء رياضي خفيف – شراب قصير أبيض - مايوه.

3. يفضل حضور الطلبة والطالبات مرتدين بدلة التدريب Training Suit

 

• الأوراق المطلوبة:

ينبغي على الطالب أثناء التقدم لكلية التربية الرياضية لأداء اختبار القدرات، أن يتوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له الكترونيًا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي:

1. الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

2. 6 صور شخصية مقاس 4 × 6سم.

3. أصل رقم الجلوس وصورة منه.

4. صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

 

• زمن الاختبار:

يتم إجراء اختبارات التربية الرياضية في ثلاثة أيام كحد أقصى ويحدد موعد وزمن الاختبار من خلال مكتب التنسيق وإدارة الكلية.

 

• شروط النجاح:

شروط النجاح في الاختبارات حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

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وائل لطفي

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