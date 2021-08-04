لقاءات فنية وندوات.. الأربعاء يوم حافل بالفعاليات الثقافية

يحفل اليوم الأربعاء، بالعديد من اللقاءات الثقافية والفنية والندوات، وحفلات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر.

مكتبات الولايات المتحدة

ــ تنظم مكتبة الإسكندرية٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم٬ محاضرة عبر البث المباشر٬ تحت عنوان "مكتبات الولايات المتحدة.. ابتكارات خلال جائحة كورونا وما بعدها"، والتي يلقيها الدكتور مايكل داولينج؛ مدير مكتب علاقات الفروع بجمعية المكتبات الأمريكية (ALA).

تسلط المحاضرة الضوء على عدة محاور منها تعرض المكتبات الأمريكية وجمعياتها المهنية لتحدي جائحة كورونا، وأيضًا البحث في طرق استجابة جمعية المكتبات الأمريكية (ALA) ومجتمع المكتبات في الولايات المتحدة لتلك الجائحة، بالإضافة إلى عرض الأساليب المبتكرة التي انتهجتها تلك المكتبات للاتصال والتواصل مع مجتمعاتهم.

بيت بازرعة

ــ تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء٬ لقاء مفتوح لتوقيع ومناقشة رواية "بيت بازرعة"٬ من تأليف الكاتب الروائي محمد عباس علي. هذا ويناقش الرواية كلا من الناقديتين: دكتورة سحر شريف٬ و دكتورة كوثر مروان٬ ويدير يدير اللقاء الكاتب رشاد بلال .

ورواية "بيت بازرعة" للكاتب محمد عباس علي٬ رواية اجتماعية تدور حول ثلاثة أشخاص وثلاثة عصور في فكرة خيالية للرحيل عبر الزمن واستلهام الزمن الماضي.

ــ ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في الخامسة٬ ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "مرحلة المراهقة: تحديات، صعوبات ومواجهة"٬ والتي تقدمها الباحثة الدكتورة ديانا أسطفانوس.واللقاء رحلة من التعلم والاكتشاف حول مرحلة المراهقة٬ وتتطرق إلى: معنى المراهقة، سيكولوجية المراهقة، أنماط المراهقة، مظاهر النمو في المراهقة - الاحتياجات النفسية في مرحلة المراهقة - مراحل تشكل الهوية - مهارات التعامل مع المراهقين ومعالجة مشكلات المراهقة - المراهق وقضية إيجاد معنى الحياة.

ــ يستقبل المسرح المكشوف التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف مساء٬ فعاليات مسابقة "نغمة حرة "لاكتشاف الفرق الموسيقية الجديدة لتشجيعهم على عرض مهاراتهم الموسيقية وتطويرها٬ أمام الجمهور٬ وذلك من خلال تنظيم مسابقة تجمع الفرق الموسيقية المستقلة الجديدة في مهرجان الصيف التاسع عشر.

تستهدف المسابقة بشكل خاص جيل الموسيقيين الشباب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتقديم موسيقاهم أمام الجمهور.

ــ يحل الشاعر العراقي علي حميد الحمداني، في السادسة مساء، ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث "أون لاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".ومن المقرر أن يقرأ "الحمداني" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: إرحل ــ رماني في لظاك ــ وقصيدة غازلتها تحت المطر.

همس العقرب

ــ تستضيف مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السابعة مساء٬ حفل توقيع ومناقشة٬ أحدث إبداعات الروائي والدبلوماسي محمد توفيق٬ رواية "همس العقرب"٬ والصادرة حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع. يناقش الرواية الناقدان: الدكتور محمد الشحات والدكتور عادل ضرغام٬ والناشرة الدكتورة فاطمة البودي٬ ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبري.

ــ وفي السابعة والنصف مساء٬ تستقبل ساقية الصاوي٬ حفل غنائي يحييه المطرب "فخر لقمان"٬ وهو مصرى شاب يقدم أنواع مختلفة من الغناء بما يحافظ على الطابع الأصيل و يتواكب مع الموسيقى الحديثة لجيله سواء كانت أغانيه الخاصة أو أغانى الزمن الجميل بتوزيعات موسيقية معاصرة مع فرقته الموسيقية المميزة.