الأربعاء 04 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول صور للسفينة «إيفر جيفن» بعد رسوها في بريطانيا

السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن

حصلت “الدستور” على أول صور لسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، عقب وصولها إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف.

السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن
السفينة إيفر جيفن

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"الدستور"، أن الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية -مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

و"إيفر جيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجيفن" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي، إلى غادرت الأربعاء المجرى الملاحي.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.

وكانت "الدستور" انفردت بخبر وصول الهيئة إلى اتفاق مع الشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفين" بشأن تعويض القناة عن الخسائر الناتجة عن جنوح السفينة في مارس الماضي، وكذلك خبر استبدال القبطان المتسبب في الحادث بقبطان آخر.

ايفر جيفن السفنة إيفر جيفن السفينة إيفر جيفن إيفرجيفن السفينة ايفرجيفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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