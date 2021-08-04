رئيس الوزراء يدشن أحدث قاطرتين بقناة السويس اليوم

كشفت مصادر لـ"الدستور" عن تدشين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قاطرتان بالأسطول البحري بقناة السويس، وهما الأحدث في أسطول القاطرات المنضمة حديثاً للقناة، خلال احتفالية الهيئة بالذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وتدشين الكراكة حسين طنطاوي، بحضور كبار رجال الدولة، بالمارينا بشرق القناة.

وأكدت المصادر، أن القاطرتين هما "علي شلبي" و"لطفي جاد الله"، مؤكدة على وصولهما موقع الاحتفال، مع الكراكة حسين طنطاوي والمنضمة حديثا للأسطول القناة استعدادا لتدشينها ورفع علم مصر عليهم.

وفي سياق متصل، تدشن هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، الكراكة "حسين طنطاوي"، ورفع العلم المصري عليها، والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات الهيئة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت عن وصول الكراكة "حسين طنطاوي"، ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" في البحيرات، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية.

وتولت قاطرات هيئة قناة السويس تحريك وقطر الكراكة داخل المجرى الملاحي، بعد عملية فصلها عن السفينة التي حملتها من ميناء روتردام بهولندا.

وكانت الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، التى تحمل العلم المصري، وهي ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش، من حيث الإمكانيات- قد وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد مساء الإثنين، وعبرت قناة السويس صباح الثلاثاء، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا.

وبدأت الكراكة "حسين طنطاوي" رحلتها فى البحر الأسبوع الماضي في طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيي الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات هيئة قناة السويس، وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.