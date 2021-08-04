اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية دون حضور شعبي

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن تكون عظة البابا تواضروس الثاني، دون حضور شعبي، على أن تذاع على القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ الكنيسة الأرثوذكسية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، كان يُقضي خلوته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون قبيل بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم السبت المقبل.

البابا يلتقي عددًا من الأساقفة

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من الأساقفة وذلك بمقره البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك لمتابعة الأمور الرعوية بالإيبارشيات المختلفة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، الذي عرض على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالدير.

واستقبل نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، مغاغة، واستعرض مع رئيس الدير خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام، القوصية (الدير المحرق)، وعرض على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالدير.

واستقبل أيضا نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة باللجنة.