تطورات جديدة في واقعة انتحار الشاب محمد رضا بمنشأة ناصر

تستكمل نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في واقعة انتحار الشاب محمد رضا، وتوثيق لحظة انتحاره على تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة، داخل غرفة نومه بمنزل أسرته في منطقة منشأة ناصر، وجرى سماع أقوال صديق المتوفي وأسرته لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا، من أسرة شاب، بالعثور عليه مشنوقا داخل غرفة نومه، وعلى الفور انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ.

وبفحص هاتف الشاب؛ تبين أنه مفتوح على تطبيق "واتساب"، كما ظهرت محادثة، جمعت المنتحر وصديقه، الذي أبلغه أنه سينتحر بعد دقائق، وأرسل له صوره المشنقة داخل غرفة نومه.

وكشفت المعاينة أن الشاب صنع مشنقة لنفسه في غرفته من حبل بلاستيكي، وثبتها في الحامل الحديدي الخاص بمروحة السقف، ليتخذ بعدها قراره بالتخلص من حياته بشنق نفسه.

وتوجه صديقه على الفور إلى منزل أسرته لمحاولة إنقاذه وطرق على باب شقته ولم يفتح أحد، فتوجه مسرعا إلى عم صديقه وأخبره، فتوجها على الفور لوالده واصطحبوه وفتحوا باب الشقة ودخلوا إلى غرفة الشاب لكنهم وجدوه قد انتحر بالفعل وقام بشنق نفسه.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، لمعاينة جثمان محمد رضا، الشاب المنتحر مؤخرا، على تطبيق "تيك توك"، واستمعت إلى أقوال أسرته، مطالبة الأجهزة استكمال التحريات في الواقعة.

وتم التحفظ على هاتف الشاب المنتحر، من جانب الأجهزة الأمنية، وإرساله إلى النيابة العامة، وتم الاستماع لأقوال صديق المنتحر؛ لكشف اللحظات الأخيرة في حياة صديقه، والأسباب التي دفعته إلى الانتحار.

ونفت أسرة الشاب المنتحر، معرفتها بأسباب قتل ابنهما لنفسه، وذكروا أنهم فوجئوا بجثته على الأرض داخل غرفة نومه، وقال صديقة انهم كانوا جالسين سويا قبل وفاته مع أصدقاء لهم وانسحب الشاب من بينهم فجأة وأخبرصديقه بأنه سيرسل له فيديو النهاية، وأكد صديق المتوفي أنه لم يتخيل أنه سيقدم على إنهاء حياته بالإنتحار من أجل بث فيديو على تطبيق تيك توك وأكد انه حزين على نهاية صديقه المؤسفة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ للتأكد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث.

تفاصيل البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا، من أسرة شاب، بعثورهم على جثته مشنوقا، داخل غرفة نومه، وعلى الفور انتقل ضباط قسم منشأة ناصر إلى مكان البلاغ.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.