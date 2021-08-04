مناقشة رواية «بيت بازرعة» للكاتب محمد عباس بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ لقاءً مفتوحًا لتوقيع ومناقشة رواية "بيت بازرعة"٬ من تأليف الكاتب الروائي محمد عباس علي.

ويناقش الرواية كلا من الناقديتين: دكتورة سحر شريف٬ و دكتورة كوثر مروان٬ ويدير يدير اللقاء الكاتب رشاد بلال.



ورواية "بيت بازرعة" للكاتب محمد عباس علي٬ رواية اجتماعية تدور حول ثلاثة اشخاص وثلاثة عصور في فكرة خيالية للرحيل عبر الزمن واستلهام الزمن الماضي.

ومحمد عباس علي كاتب وروائي وقاص٬ صدر له أكثر من عشرين عمل تعدد بين الرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية.

ومن بين أعماله نذكر: روايات حلم الذى هوى – أشياء لاتحدث مرتين - رواية ثأر كريمة وغيرها. وفي المجموعة القصصية صدر له: الوهم والضحكات – حين تميل الجدران – فاطمة تعيش الحلم – الطريق إلى منبع الشمس – آنات الوتر المشدود. كما صدر له ديوان شعري بعنوان "حديث مع السكون"٬ وفي كتب الأطفال صدر له كتاب "ثورة الحمير".

يشار إلى أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشآت التي تم بناؤها في إطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية.

ويقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.

في عام 1962 تم تحويله إلي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية . وفي عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية و الفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي و الفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو و النهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة و متباينة هادفة و قائمة علي دراسة متيقنة.