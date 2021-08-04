الأمم المتحدة تدين اتهامات الحكومة الإثيوبية ضد عمال الإغاثة

أدانت الأمم المتحدة، الاتهامات "الخطيرة" التي أطلقتها الحكومة الإثيوبية، حيث اتهمت العاملين في المجال الإنساني بالتحيز في تيجري، وهي منطقة تشهد حربا ضروسا في شمال إثيوبيا، حيث بالكاد تصل المساعدات الغذائية، على الرغم من الجوع، وفقًا للأمم المتحدة، يعاني 400000 من سكان تيجراي من الجوع.

وقال مارتن غريفيث، مساعد وزيرة الأمم المتحدة خلال زيارته إلى إثيوبيا: "يجب إنهاء الاتهامات الواسعة النطاق ضد عمال الإغاثة العامة للشؤون الإنسانية، خلال زيارته إلى إثيوبيا".

يأتي هذا فيما قُتل ما لا يقل عن عشرة من العاملين في المجال الإنساني منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2019، قواته إلى منطقة تيغري في نوفمبر للإطاحة بالسلطات الإقليمية ، أعضاء جبهة تحرير شعب تيجري.

وفي أواخر نوفمبر أعلنت الحكومة الإثيوبية النصر بعد السيطرة على ميكيلي، لكن القتال استمر منذ ذلك الحين.

في أواخر يونيو، احتل المتمردون المؤيدون لـ تيجراي معظم المنطقة، بما في ذلك العاصمة.

وفي يوليو اتهم المسؤول الحكومي، رضوان حسين، بعض المنظمات غير الحكومية بـ "تسليح الجانب الآخر" في إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويشتكي عمال الإغاثة من أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في نهاية يونيو، لا يزال وصول المساعدات إلى تيغري ضعيفًا ، ويعيقه انعدام الأمن والحصار الإداري.

وأشار غريفيث يوم الثلاثاء إلى أن 100 شاحنة تحمل مساعدات يجب أن تصل إلى المنطقة كل يوم لتلبية الاحتياجات، لكن "الظروف" يجب أن تتغير لذلك.

واختتم قائلًا: "نحن بحاجة إلى وصول مضمون وسريع وامن تماما إلى الطرق، وكذلك حتى تتمكن طائراتنا من الدخول والخروج من ميكيلي. وبصراحة ، نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب".