الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تعلن عن جرعات معززة للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الثلاثاء، أنها ستبدأ تقديم جرعة معززة من لقاحات كورونا “كوفيد-19” لجميع الأفراد المطعمين بجرعتين ضد الفيروس في البلاد.

وأعلنت الهيئة عبر "تويتر" أن الجرعات يمكن تقديمها للأفراد المطعمين بالجرعتين بعد 6 أشهر من حصولهم على  الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه يمكن إعطاء تلك الجرعات بعد 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية وذلك للأفراد ذوي المخاطر.

وتعتمد الإمارات 5 أنواع من لقاحات كوفيد-19، وبدأت في يونيو الماضي تقديم جرعات معززة لمن تلقوا التطعيم بلقاح سينوفارم الصيني.

وتعد الإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم حيث حصل نحو 79 في المئة من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة على جرعة من لقاح، بينما حصل نحو 70 في المئة من السكان على جرعتين.

وأعلنت حكومة الإمارات، أمس، أنها ستبدأ إتاحة لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال من سن 3 سنوات إلى 17 سنة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن القرار يأتي بعد تجارب وتقييمات موسعة دون أن تذكر أي تفاصيل.

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