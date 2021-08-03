الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: الدبيبة يشدد على ضرورة التعاون بين مؤسستي النفط والاستثمار

الدبيبة خلال اجتماعه
الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيسا مؤسسة النفط والاستثمار

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في المشاريع المشتركة والتي من خلاله تستطيع المؤسسة الوطنية للنفط تطوير مشاريعها الإنتاجية والاستكشافية.

جاء ذلك خلال اجتماعه عقده الدبيبة مساء الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية محمد عبدالله.

وأوضح بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس على ضرورة العمل بجدية ومهنية من أجل تطوير أداء هذه المؤسسات الرئيسية.

يأتي ذلك تزامنا مع عدم موافقة مجلس النواب، من جديد على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة في جلسة هي الــــ 16 عقدها خلال أكثر من شهرين، بسبب ارتفاع تقديرات الحكومة التي طالبت أمس بتأجيل النظر فيها إلى حين تعديلها اليوم.

ورفض البرلمان تمرير الميزانية في جلسة اليوم، بسبب تعديلها من الحكومة ورفع قيمتها من 75مليار دينار إلى 111مليارا بزيادة مقدارها 36مليارا، أبرزها كان في باب المرتبات الذي ارتفع بمقدار 10 مليارات دينار ليسجل بذلك 43مليارا، فيما بلغ تقدير باب النفقات التسييرية 18 مليارا و700 مليون دينار، وسجل باب التنمية 20مليار دينار، بينما قدرت الحكومة باب الدعم بــ 22 مليارا و 600 مليون دينار، كما أضافت حكومة الوحدة بابا خامسا للطوارئ بقيمة 6 مليارات دولار.

وعبر نواب عن انزعاجهم من رفع الحكومة قيمة الميزانية بدلاً من تصحيح مسارها وتخفيضها، حسبما تداولت الصحف المحلية، فيما حذر بعض المراقبين من قيمة الميزانية التي وصلت لحدود الـ 111مليارا، بالمقارنة مع ما تبقى من عمر الحكومة المقدر بـ5 أشهر تخوفاً من تسجيل عمليات فساد في عدد من المؤسسات.

بيان الدبيبة
بيان الدبيبة
رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة الاستثمار المشاريع الانتاجية والاستكشافية النفطية التعاون المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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