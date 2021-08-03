برلمانية تشيد بمبادرة الرئيس للكشف على الراغبات في الإنجاب

أشادت سمر سالم عضو مجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف على الراغبات في الإنجاب؛ لمدّهم ببرنامج صحي معين قبل الحمل لتوعية الناس باعتبارها قصة كبيرة جدًا وتؤثر على الأجيال القادمة" وفق تصريحات الرئيس السيسي.

وقالت سمر، في تصريحات الثلاثاء، إن المبادرة الرئاسية للكشف على الراغبات في الإنجاب هى العمل على توعية الأسرة بالظروف المناسبة للإنجاب وجعل الأم مستعدة لذلك تمامًا.

وشددت النائبة على أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة للغاية، وهى المشكلة القاهرة لكافة برامج التنمية على مدى العصور ولذلك، لا بدّ من الاقتراب منها في المهد عند لحظة الإنجاب وتوعية الأسرة بالظروف والكشف على الأم ضمن هذه المبادرة، وضمن ما ستقرره وزارة الصحة لهذا الغرض وتنفيذا لتوجيهات الرئيس.

واختتمت بأن مبادرة الكشف على الراغبات في الإنجاب مبادرة جديدة، هدفها التصدي للزيادة السكانية منذ البداية ومعرفة عدد أفراد الأسرة، وهل هذه هى المرة الأولى أم الثانية أم غير ذلك في عدد مرات الإنجاب.