تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4-8-2021

تشهد محركات البحث الإلكترونية بشكل يومي عن سعر الأسمنت، عمليات بحث كبيرة على أسعار مواد البناء، والتغيرات التي تحدث في الأسعار بالأسواق.

ونستعرض من خلال هذا المقال، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 4/8/2021، وذلك في عدد من الشركات العاملة في القطاع.



أسعار الأسمنت المسلح

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 890 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 910 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 895 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 880 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة الصخرة اليوم 900 جنيه.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 975 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 900 جنيه.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 945 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 910 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 910 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 910 جنيهات.



أسعار الأسمنت الأبيض

يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

يبلغ طن أسمنت شركة أيه وان اليوم 755 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 760 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 800 جنيه.



أسعار الأسمنت المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 970 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 990 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 930 جنيهًا.