معدل التضخم فى كوريا الجنوبية يتجاوز 2% خلال يوليو الماضى

ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية لأكثر من 2% خلال شهر يوليو الماضي للشهر الرابع على التوالي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والنفطية، وفقا لما أظهرته بيانات، اليوم الثلاثاء، مما أثار توقعات بإمكانية أن يرفع البنك المركزي الكوري معدل الفائدة هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.6% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عقب أن سجلت 2.4% خلال شهر يونيو الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والنفط، بنسبة 1.2% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وتوقعت الحكومة تباطؤ أسعار المستهلكين خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

وكان البنك المركزي الكوري قد رفع من توقعاته بالنسبة لمعدل الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 1.8% مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 1.3%.

كما توقعت وزارة المالية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.8% هذا العام.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% هذا العام، في حين يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4%.



وفي سياق آخر.. انكمش الاقتصاد الكوري الشمالي بشكل ملموس خلال عام 2020 بعدما سجل نموا طفيفا في 2019، بحسب تقديرات كورية جنوبية.

وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقرير أصدره الجمعة: أن إجمالي الناتج المحلي لكوريا الشمالية تراجع بنسبة 4.5% في عام 2020.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها مبكرا مع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي كان له تأثير قوي على التبادل التجاري مع الصين.

وبسبب برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية، تتعرض كوريا الشمالية لعقوبات دولية عرقلت النمو الاقتصادي للبلاد على مدار سنوات طويلة، كما تسببت جائحة كورونا وكوارث طبيعية، مثل الفيضانات، في آثار سلبية إضافية العام الماضي.