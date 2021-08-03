العراق: ضبط أسلحة مختلفة خلال عمليات أمنية فى البصرة

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة في عدة مناطق في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان: بأن قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المناطق في محافظة البصرة والتي تعد الملاذ للعناصر الإرهابية والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح كلاشينكوف، بالإضافة إلى أعتدة خفيفة وأخرى متوسطة واعتقال مطلوبين للقضاء العراقي في جنوب البلاد.

وأشار البيان إلى أن "العمليات الأمنية تمركزت في مناطق قضاء القرنة والدير بالإضافة إلى مناطق كرمة علي ضمن مناطق شمال محافظة البصرة، وكذلك شملت مناطق قضاء الزبير وأطراف سفوان والسيبة وأبو الخصيب وأم الرصاص وتعتبر ضمن المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة البصرة العراقية".

يأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقي، أعلنت القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي عملوا فيما يسمى بـ"ولاية كركوك".

وذكرت الخلية، أمس، في بيان: "أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على ثلاث عناصر ينتمون إلى عصابات داعش عملوا بدواوين مختلفة ضمن ما يسمى بولاية كركوك وشاركوا في استهداف القوات الأمنية والمواطنين أثناء عمليات التحرير".

وفي عملية منفصلة، أشار البيان إلى تمكن الجهاز في كركوك، وبناءً على شكاوى المواطنين وبعد نصب كمائن مُحكمة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني مقابل استحصال مبالغ مالية.

وبحسب البيان: تمكن الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية، من القاء القبض على شخصين اثنين يقومان بتزوير الأموال وبيعها الى التجار، من أجل ترويجها في الأسواق.

وأشارت الخلية إلى أنه جرى تدوين أقوالهم وإحالتهم جميعا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأطلقت قوات الجيش العراقي، الأحد الماضي، عملية أمنية لتفتيش وتأمين "وادي الكور" في محافظة كركوك.

وذكر الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "أن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادي الكور والمناطق المحيطة به في كركوك"، مضيفا أن العملية تهدف لملاحقة فلول "داعش" وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في كركوك.