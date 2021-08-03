الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمر: «سايلو فودز» ستعمل على زيادة حجم استثمارات المواد الغذائية فى مصر

اثناء افتتاح الرئيس
اثناء افتتاح الرئيس السيسي للمدينة

قال محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، ستعمل على نمو حجم استثمارات المواد الغذائية في مصر، بالإضافة إلى زيادة حجمها وإحداث اكتفاء ذاتي منها.

وأضاف الشندويلي في تصريح لـ"الدستور"، أن المدينة ستساهم في زيادة حجم الصادرات الغذائية، بالإضافة إلى دورها في خلق فرص عمل عديدة وخاصة للشباب حديثي التخرج من المدارس الفنية والمعاهد، فضلاً عن قدرتها في تخفيف الضغط على المدن الصناعية التي يوجد بها مصانع غذائية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة بدر.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن النهضة التنموية التي قامت بها الحكومة المصرية أواخر السنوات الماضية، أصبحت ملموسة على أرض الواقع، مشيدًا بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض ودعم الصناعة المحلية وحتى في أصعب وقت مر على مصر خلال تداعيات جائحة فيروس كورونا. 

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح صباح اليوم المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، حيث تم إنشاء "سايلو فودز" للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدان في مدينة السادات، والمدينة تضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجًا، وتم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل للبحوث والتطوير وفقا لأعلى معايير الجودة، وإنشاء الشركة تم بأعلى معايير الجودة من خلال إعداد الهيكل الإدارى للشركة بالتنسيق مع الشركات المحلية والعالمية.

والشركة تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويًا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويًا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلاً عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن.

مستثمر المواد الغذائية استثمارات المواد الغذائية محمود الشندويلي سايلو فودز مدينة السادات

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وائل لطفي

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