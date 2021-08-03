الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يفحص صورًا متداولة لسحل سيدة أثناء سرقتها فى الشرقية

سحل سيدة الشرقية
سحل سيدة الشرقية

تداول عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لسحل سيدة أثناء محاولة لصوص سرقة حقيبة يدها. 

وأفاد المنشور أن الواقعة حدثت في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية بشارع بنك مصر حيث قام 3 شباب يستقلون دراجة نارية بخطف حقيبة يد من سيدة أثناء سيرها وسط الشارع وعندما تمسكت بحقيبتها سحلوها وسط الشارع؛ ما أدى لإصابتها بعدة إصابات. 

وتفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الصور المتداولة؛ للوقوف على حقيقة الواقعة وتوقيت حدوثها وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين. 

سحل سيدة الشرقية

سحل سيدة الشرقية
سحل سيدة الشرقية
سحل سيدة الشرقية
سحل سيدة الشرقية
سحل سيدة الشرقية
سحل سيدة الشرقية
رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا سحل سيدة سرقة حقيبة مركز أولاد صقر

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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الأمن يفحص صورًا متداولة لسحل سيدة أثناء سرقتها فى الشرقية

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