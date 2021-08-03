مباحثات عسكرية بين قادة جيشى السعودية والإمارات

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي والوفد المرافق له، وجهات النظر في الجانب العسكري بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استقبل الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية في مركز العمليات الجوي بقيادة القوات الجوية، الرميثي، وتبادلا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات تؤكد دعم أمن المملكة

وكانت الإمارات أعربت نهاية يوليو الماضي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجّهة نحو مناطق جنوبي المملكة وصاروخ باليستي كان يستهدف المدنيين في جازان، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.