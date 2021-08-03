«من التغذية إلى الزيادة السكانية».. قضايا تطرق إليها السيسى اليوم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية "سايلو فودز"، داخل مدينة السادات في محافظة المنوفية، حيث بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من القران الكريم، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "بكره أحلى"، والذى يستعرض أبرز المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمدينة الجديدة.

وخلال كلمة الرئيس اليوم، وجّه السيسي عدة رسائل للشعب المصري، خاصة بمختلف قضايا الدولة داخليا وخارجيا، ليحتفل المصريون بعدها بكلماته التي جاءت تزامنا مع افتتاح المشروع الضخم "سايلو فودز".



"الأطفال وسوء التغذية"

وقال السيسي، إن الأعمال الدرامية والكوادر الثقافية، عليها المشاركة في توعية السيدات والمجتمع بضرورة التغذية السليمة قبل الحمل والإنجاب، مؤكدا أن ذلك سيصب في مصلحة الجيل القادم.

وأضاف أن سوء التغذية أمر ينعكس بالشقاء على الأطفال، وقد يمنعهم من ممارسة حياة حقيقية مستقبلا، متابعا: "الطفل إذا عانى من خلل سيظل مصاحبا له عندما يكبر، ولن نستطيع معالجة صحته العامة في الكبر".

ونصح السيسي بممارسة الرياضة، قائلا: "هذا الأمر يقاس به تحضر الأمم.. هل في التعليم العالي نرضى عن معدل ممارسة الرياضة في الجامعات؟".



"الرئيس يتطرق إلى السمنة"

كما أشار الرئيس إلى أن إحصائيات الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم تشير إلى إصابة ما يقرب من 4 ملايين طفل بالسمنة وهذا رقم كبير، متابعا: "ده دورنا كلنا تجاه أولادنا ومش الحكومة بس.. وهل الأهم العدد ولا النوعية.. وهل الهدف إنجاب أطفال كتير؟! ولا أطفال جيدين؟!.. ولما نشوف رقم 3.4 مليون طفل يعانون من السمنة.. هل فيه رعاية سواء في المدرسة؟ وهذا أمر يحتاج إلى الاعتراف بدون حرج.. عدد كبير ما يقرب من 4 ملايين طالب يعانون من السمنة.. هل يمارس الرياضة؟!".

"الرئيس يتحدث عن التقزم"

وأكد الرئيس السيسي أن هناك 8 ملايين طفل، يعانون من الأنيميا، ما يعني أنهم لا يتبعون نظاما غذائيا جيدا، مؤكدا أن مسألة "التقزم" التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الذي قال إن نحو ١.٢ و١.٣ طفل وطفلة سيكون لديهم مشكلة في عملية الطول.



"التغذية السليمة للأسر"

وأوضح أن الدولة تستهدف تقديم الوجبات الغذائية في المدارس؛ وفقا لاحتياجات الأطفال وحالاتهم الصحية، مضيفا أن وزارتي الصحة والإعلام عليهما شن حملات لتوعية الفتيات بشأن التغذية الجيدة قبل الحمل.

واقترح الرئيس توقيع كشف طبي للمقبلات على الزواج، لتقديم النصح الكافي لهن بشأن ما ينقصهن من عوامل غذائية؛ نظرًا لضرورة الاهتمام بصحة الأم خلال فترة الحمل والرضاعة.

"الوجبات المدرسية"

وقد نالت التغذية السليمة جزءا كبيرا من اهتمام الرئيس اليوم، وظهر هذا الأمر بوضوح حين قرر السيسي عودة التغذية المدرسية، حيث شدد على ضرورة العمل بشكل متوازن حتى نستطيع توفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مضيفا: "بنحاول نعمل منظومة فيما يتعلق بالتغذية المدرسية، خاصة إن فيه ناس بتستهدف المسار اللي احنا ماشيين فيه".

"السيسي يحذر من الزيادة السكانية"

وتطرق الرئيس السيسي خلال كلمته إلى مشكلة الزيادة السكانية قائلا: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كثيرة، وتحدى في موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكاني وبالتالي زيادة الطلب على السكن"، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟".

وتابع الرئيس حديثه: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد، بالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".