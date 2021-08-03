الأربعاء 04 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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آخرهن سمية الخشاب.. فنانات خضعن لجلسات تصوير بـ«الروب» (صور)

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أثارت الفنانة سمية الخشاب، جدلا واسعا بعد نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بروب استحمام فاخر باللون الأحمر وكتبت عليها "أعظم رصيد المرأة هو جمالها"، الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الأكثر بحثا على جوجل، وذلك بعد أيام قليلة من نشر صورها أيضا بالروب الأبيض.

 

وخضعت سمية لجلسة تصوير جديدة بأحد الفنادق بدبي ونشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وانهالت عليها التعليقات وأثارت جدلا واسعا خاصة وأنها ثاني جلسة بعد نشرها صور لها بالروب الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.

سمية الخشاب في أحدث ظهور لها بالروب الأحمر - ليالينا
سمية الخشاب 

لم تكن الفنانة سمية الخشاب الوحيدة التي نشرت صور لها بروب الاستحمام، بل سبقها العديد من الفنانات ومن ضمنهم الفنانة ياسمين صبري والتي خضعت لجلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة وجذابة حيث أرتدت روب من الستان وظهرت وهي تصفف شعرها أمام المرآة.

شاهد| بـ&quot;الروب&quot;.. ياسمين صبري تشعل &quot;السوشيال ميديا&quot;
ياسمين صبري 

تعتبر الفنانة درة من أكثر الفنانات التي تخضع لجلسات تصوير تبرز فيها أناقتها ومن ضمنها إحدى جلسات التصوير والتي ظهرت فيها بروب الاستحمام أبيض اللون وبمكياج كامل وعلقت عليها " لا أحد لديه الحق فى الحكم عليك لأنه لا أحد يعرف ما مررت به ربما يكون سمع قصصا لكنه لم يشعر بما تشعر به في قلبك".

درة بـ&quot;الروب&quot; في أحدث جلسة تصوير | مصراوى
درة 

أيضا الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي فجأت جمهورها بظهورها بروب الاستحمام وبدون مكياج وحرصت على أن تظهر في الصور بشكل عفوي والتي حطمت من خلالها القواعد الكلاسيكية التي تحكم الفنان.

شيرين عبد الوهاب

نشرت كذلك الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي روب الاستحمام باللون الأبيض وتجلس أمام مدفئة في منزلها وتظهر بدون مكياج.

حملة هجوم على غادة عبد الرازق بسبب روب الحمّام.. بالصورة
غادة عبد الرازق 

وخلال الأعوام الماضية احتفلت المطربة إليسا بعيد ميلادها مع جمهورها من خلال نشر صورة لها بالروب الأبيض وغطت شعرها بمنشفة وكانت ممسكة في يدها بعض الورود واعتبر ذلك أنها تشارك جمهورها لحظات قبل الاحتفال بعيد ميلادها.

بالصور - إطلالة جريئة لـ &quot;إليسا&quot; في عيد ميلادها | مصراوى
إليسا 

ظهرت أيضا الفنانة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بصورة لهما وهما يرتديان روب الاستحمام وذلك خلال استعداداهم لحضور إحدى حفلات توزيع الجوائز.

يوسف الخال ينشر فيديو لنيكول سابا وابنتهما...عائلة مجنونة - Lebanon News
نيكول سابا وزوجها 
سمية الخشاب ورب استحمام فنانات ظهرن بروب الاستحمام ياسمين صبرى درة شيرين عبدالوهاب

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