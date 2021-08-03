الرئيس السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بالمنوفية الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 06:10 م 8/3/2021 6:10:01 PM شارك طباعة الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية شارك طباعة