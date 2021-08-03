قبل صيام «العذراء».. 4 نصائح لنظام غذائي صحي نباتي

تفصلنا أيام قليلة عن صوم "العذراء" وهو صيام يتبعه الكثير من الأقباط في مصر، والذي يحين موعده في يوم 7 أغسطس (أول مسرى) بالتقويم القبطي، ويعتمد هذا الصوم على اتباع نظام نباتي، والابتعاد عن جميع أنواع مُنتجات الألبان واللحوم والتي تُعدّ مصدراً أساسياً للكالسيوم والحديد والبروتينات.

وتتحدث اليوم دكتورة كرستين فهمي، خبيرة تغذية، حول ضرورة تأمين هذه البروتينات والمعادن والفيتامينات من الحبوب والخضروات خلال فترة الصوم.



1- القرنبيط والبرتقال للحصول على الكالسيوم



وتقول خبيرة التغذية، إنه يمكن الحصول على 25% من احتياج الجسم للكالسيوم من الكرنب والذي يتميز أيضاً بغناه بفيتامين أ, كما إن القرنبيط والبرتقال من الأمثلة الغنية بالكالسيوم وفيتامين سي, وأيضاً يُمكن للأشخاص النباتيين تناول الفاصوليا البيضاء والتي تُمد الجسم بالكالسيوم والحديد والألياف, وتناول اللوز كمصدر جيد للكالسيوم والدهون الصحية.



2- أبرز مصادر البروتين النباتية



أما عن البروتين فيُمكن الحصول عليه من عدة مصادر، وفي مُقدمتها البازلاء حيث إن كوبا منها يحتوي على 8 جرامات بروتين، أيضاً يُمكن الحصول على البروتين النباتي من البقوليات، المكسرات، الجرجير، السبانخ، البروكلي، الفطر وبذور الشيا.



3- 7 خضروات للحصول على الفيتامينات



كما تنصح خبيرة التغذية، بتناول مجموعة من الخضروات للحصول على كافة الفيتامينات والمعادن اللازمة، مثل تناول البقدونس والبروكلي والورقيات الخضراء, والجزر البرتقالي, والملفوف البنفسجي, والفلفل الأصفر والأحمر.



4- فرصة لإنقاص الوزن في الصيام



قد يجد البعض صعوبةً في خسارة الوزن خلال فترات الصيام النباتي وذلك بسبب اعتمادهم بكثرة على النشويات والمقليات، ولهذا تنصح الدكتورة كرستين فهمي، باستغلال فترات الصيام النباتي لفقدان الوزن وذلك من خلال استبدال النشويات، بنشوياتٍ صحية تُحافظ على مستوى السكر بالدم، والحد بقدر الإمكان من استخدام الزيوت والاعتماد على البدائل المشوية، والإكثار من شرب المياه، والحرص على تناول الخضروات والبروتينات النباتية وممارسة الرياضة باستمرار بشكل يومي، مع ضرورة شرب المياه والنوم المتواصل ليلاً.