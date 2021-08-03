العراق: منح من 10 إلى 25 مليون دينار لأسر ضحايا مستشفى الحسين

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر منح من 10 إلى 25 مليون دينار لعوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين .

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الورقة البيضاء تعد خطة إصلاح اقتصادية والحكومة تسعى إلى تطبيق بنودها، لافتا إلى أن مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من ضحايا مستشفى الإمام الحسين.

وفي سياق أخر، أوضح أن الحكومة تتسلم أكثر من 500 ألف جرعة لقاح أسبوعيًا ونحتاج إلى إقبال العراقيين على التلقيح.

حادثة مستشفي الحسين

كانت حادثة مستشفى الحسين أدت إلى تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين ومن ذوي ضحايا الحريق، احتجاجا على حادث المستشفى، كما ردد المتظاهرون شعارات تندد بالأحزاب السياسية، وحملوها مسئولية الأوضاع التي تعيشها محافظة ذي قار العراقية.

وقد أعلنت صحة مدينة ذي قار العراقية، أن عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 64 قتيلًا و50 مصابًا.